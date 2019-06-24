Володин назвал обнадеживающими первые шаги ПАСЕ в ходе летней сессии 

Москва, 24 июня. Первые шаги Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии можно считать обнадеживающими в плане возможного участия в ее работе российской делегации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Первые шаги, которые делаются, они… обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть для нас неприемлемыми», — заявил Володин после Совета Госдумы.

Как сообщает «Парламентская газета», политик подчеркнул, что необходимо дождаться решения по принятию резолюции о равноправии делегаций.

В 2014 году представителей РФ лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. Власти полуострова инициировали законный референдум после государственного переворота на Украине. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за присоединение к России. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты. В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы.

В середине мая Комитет министров СЕ опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.

Ранее в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что делегация Федерального собрания РФ в ПАСЕ вылетает в Страсбург, где проходит летняя сессия ПАСЕ. Вице-спикер Госдумы отметил, что Россия следит за дискуссиями, которые идут на площадке ПАСЕ.

За день до этого глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передавала «Газета.ру».