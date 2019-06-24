Киркоров шокировал поклонников новым провокационным клипом

Москва, 24 июня. Певец Филипп Киркоров в шокировал публику новым провокационным клипом. В некоторых сценах певец полностью обнажился, принимал роды и рекламировал множество товаров.

Из-за нового клипа, снятого на песню «Стеснение пропало», Киркорова обвинили в деградации. Многих интернет-пользователей возмутило то, что 52-летний певец приглашает на нудистский пляж, после чего внезапно срывает с себя одежду под слова «Стеснение пало».

«Филипп, ты деградируешь со скоростью света», «Мужику за 50. Как ты не поймешь, что молодость уже позади», «Ох, Филипп Бедросович, что-то это уже совсем недостойное народного артиста поведение», — заявили подписчики в комментариях к анонсу клипа в Instagram артиста.

Мнения поклонников певца разнятся — одни оценили его чувство юмора и посмеялись над роликом. Другие же решили, что Киркоров переигрывает и уже не знает как привлечь к себе внимание, в чем певец и признается в видеоролике.

Напомним, что «Стеснение пало» не первый провокационный клип певца, ранее он снимался в не менее скандальных роликах: «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный».

Автор слов песни Антон Пустовой, он же автор «Ибицы» и «Цвет настроения синий». В этот раз Киркоров не стал приглашать на съемки коллег из шоу-бизнеса. В новом клипе певец предстал в роли нудиста, учителя географии, старика и тусовщика. Автором клипа выступила команда Павла Худякова, которая известна съемками роликов для рэпера Тимати. Отметим, что клип Киркорова переполнен рекламой. Бюджет ролика составил более 20 миллионов рублей.

За несколько часов после публикации клип посмотрели более 10 тысяч раз, пишет "Культуромания".