Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента

Киев, 24 июня. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовал отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от сессии, об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Киев обвинил Паскье в грубом нарушении регламента ассамблеи. По словам Арьева, президент ПАСЕ изменила повестку дня при недостаточном количестве голосов.

«Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов», — написал Арьев в Facebook.

В понедельник участники летней сессии утвердили рассмотрение доклада главы регламентного комитета организации Петры де Суттер об изменении полномочий и голосования. Доклад содержит резолюцию, которая позволит РФ подать заявку на участие в сессии.

Украинская делегация выступает против возвращения России в ПАСЕ. При этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая входит в состав делегации от Украины, пожаловалась, что на заседании в понедельник Украину ни разу не упомянули.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги заседания ПАСЕ, заявил, что первые шаги ПАСЕ в ходе летней сессии можно считать обнадеживающими в плане возможного участия в ее работе российской делегации. Политик подчеркнул, что необходимо дождаться решения по принятию резолюции о равноправии делегаций.

Напомним, российскую делегация лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала возможность восстановления прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты.

В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.