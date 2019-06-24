В Киеве заявили, что ПЦУ начала «почковаться» на секты

Интриги экс-президента Украины Петра Порошенко по созданию единой «Православной церкви Украины» потерпели поражение. И еще большее поражение потерпел фанарский патриарх Варфоломей и стоящий за ним Госдеп США.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил киевский православный эксперт и публицист Дмитрий Скворцов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что «синод» ПЦУ отобрал у Филарета (Михаила Денисенко) право управления «Киевской епархией».

Напомним, ранее Филарет, называющий себя патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), отказался признавать выданный Варфоломеем Томос, а также решение «объединительного собора» на Украине, в результате которого и возникла ПЦУ.

«Мы видим, что «Православную церковь Украины» постигла судьба любого раскола — не прошло и полугода после «объединительного собора», а ПЦУ начала «почковаться» на секты», — заявил собеседник ФАН.

Развал «Святейшей церкви Украины», как еще называют ПЦУ, не обусловлен никакими тайными комбинациями. Тут самое простое — деньги и амбиции, уверен православный эксперт.

«Филарет изначально требовал, чтобы его сделали «патриархом» новой церковной структуры. Это ему обещал Петр Порошенко, судя по всему, это же ему поначалу обещали в Фанаре. Однако впоследствии «митрополита» Епифания, возглавившего ПЦУ, убедили, что слушаться надо Варфоломея, за которым стоит госдеп США, а не господина Михаила Денисенко. И Епифаний бросил «дедушку» Филарета», — рассказал Дмитрий Скворцов.

Но, как иронично отметил собеседник ФАН, «дедушка» — опытный интриган и понимает, что фанарский патриарх Варфоломей не рискнет повторно отлучать его от церкви, поскольку сам же и «снял» с него анафему. Ведь в этом случае Варфоломей потеряет остатки своего авторитета в православном мире.

При этом юридически «киевский патриархат» Филарета никто и не распускал. В реестре Минюста Украины эта структура продолжает существовать, отметил Дмитрий Скворцов.

«В итоге Порошенко не только не достиг заявленной цели — преодоление раскола на Украине, он, наоборот, породил еще один раскол. Теперь в каждой области Украины будет по три-четыре, а то и по пять епископов (в основном лжеепископов)», — считает киевский публицист.

По его словам, это итог всей религиозной политики Порошенко, который до сих пор пытается использовать ПЦУ как некий козырь в предвыборной кампании в Верховную раду.

«Но этот козырь оказался бит ходом жизни, самим Господом. А самое главное — это крах Варфоломея и стоящего за ним Госдепа», — заявил собеседник ФАН.

Дальнейшую судьбу УПЦ КП предсказать сложно, считает эксперт. Пока президент страны Владимир Зеленский явно не вмешивается в церковную жизнь на Украине. Но нельзя исключать, что стоящий за ним олигарх Игорь Коломойский для чего-нибудь захочет привлечь Филарета в свои союзники.

«Коломойский уже действует не совсем по правилам Госдепа США. Вопреки рекомендациям американцев он поставил своих людей в администрацию Зеленского. Он же рассчитывает протащить своих депутатов от партии «Слуга народа», претендующей на роль президентской партии в будущей Верховной раде. Не исключено, что Филарет понадобится Коломойскому с Зеленским в этой негласной пикировке с Госдепом», — отметил собеседник ФАН.

В любом случае без поддержки украинской власти в случае ухода в мир иной Филарета (который уже немолод) УПЦ КП обречена на ликвидацию или будет существовать как некая карликовая церковь, которую власть будет держать «на всякий случай», уверен киевский публицист. Таких неканонических карликовых церквей, называющих себя православными, на Украине уже четыре штуки, будет еще одна.

«Филарет теряет позиции, под ним реально осталось один-два «монастыря». Большая часть приходов УПЦ КП уже присягнула на верность «митрополиту» Епифанию, поскольку за ним стоит Госдеп и фанарский патриарх. Кроме того, несмотря на слова Зеленского, украинская власть в лице Верховной рады и правительства поддерживают ПЦУ», — рассказал Дмитрий Скворцов.

Однако даже если численно ПЦУ и будет расти, это не будет означать, что эта структура станет крепкой и влиятельной в православном мире.

«Сам факт, что один из «отцов-основателей» ПЦУ совершает очередной раскол — это уже провал Варфоломея, Порошенко и Госдепа», — резюмировал собеседник ФАН.

Константинопольский патриарх Варфоломей выдал Томос «Православной церкви Украины» 6 января 2019 года. Однако большинство православных экспертов считает, что реальной автокефалии ПЦУ Томос не дает.

Русская православная церковь не признала Томос, выданный в нарушение православных канонов, и разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.