Вышла первая серия документального сериала «Эпидемия»

Москва, 24 июня. Первая серия документального сериала «Эпидемия» — совместного проекта телеканала RT и журналиста, директора фонда «СПИД.Центр» Антона Красовского — вышла в понедельник.

Первый эпизод документального сериала посвящен проблеме ВИЧ-диссидентства — отрицание существования этого вируса.

Журналист в рамках поездки в Иркутскую область пообщался с одним из лидеров ВИЧ-диссидентов в России, врачом-патологоанатомом Владимиром Агеевым, а также главврачом иркутского Центра СПИД Юлией Плотниковой. Как говорится в анонсе RT, авторы документалки, помимо интервью с ВИЧ-диссидентами, «попробовали излечить ВИЧ при помощи шаманского обряда на берегу Байкала».

Продолжительность первой серии составила чуть больше 20 минут.