Минобороны РФ назвало цель внезапной проверки в ЦВО

Москва, 24 июня. Российские миротворцы в рамках внезапной проверки в Центральном военном округе (ЦВО) отработают задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами», — говорится в сообщении МО РФ.

В понедельник, 24 июня, в 06.00 по московскому времени органы военного управления ЦВО были приведены в высшую степень боевой готовности. Кроме того, во внезапной проверке приняли участие силы Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, а также Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверка должна оценить насколько ВС способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Глава российского оборонного ведомства отметил, что именно в этом регионе сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Ранее в МО РФ сообщили, что ведомство проинформировало о проведении проверки членов ОБСЕ, хотя численность задействованного личного состава и техники не превышает лимитов Венского документа 2011 года, который требует уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей.