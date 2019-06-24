ПАОК заинтересовался защитником «Локомотива» Кверквелией

Москва, 24 июня. Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия интересен греческому ФК ПАОК. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника издания, клуб из Салоников может подписать 27-летнего игрока сборной Грузии: с 1 июля в контракте футболиста с «железнодорожниками» вступает в силу пункт об отступных, которые составят порядка четырех миллионов евро. Отмечается, что сам футболист готов покинуть «Локомотив», однако приоритетом для него являются чемпионаты из топ-5 (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания).

Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро летом 2017 года. С тех пор он провел 94 матча во всех турнирах.

В минувшем сезоне он провел 41 игру за «железнодорожников» во всех турнирах и забил один гол. В сезоне 2017/18 Кверквелия стал чемпионом России, а сезоном ранее, как и в минувшем сезоне, стал обладателем Кубка России.