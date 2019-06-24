Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

ПАОК заинтересовался защитником «Локомотива» Кверквелией

35
0 Оставить комментарий

ПАОК заинтересовался защитником «Локомотива» Кверквелией

Москва, 24 июня. Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия интересен греческому ФК ПАОК. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника издания, клуб из Салоников может подписать 27-летнего игрока сборной Грузии: с 1 июля в контракте футболиста с «железнодорожниками» вступает в силу пункт об отступных, которые составят порядка четырех миллионов евро. Отмечается, что сам футболист готов покинуть «Локомотив», однако приоритетом для него являются чемпионаты из топ-5 (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания).

Кверквелия перешел в «Локомотив» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро летом 2017 года. С тех пор он провел 94 матча во всех турнирах.

В минувшем сезоне он провел 41 игру за «железнодорожников» во всех турнирах и забил один гол. В сезоне 2017/18 Кверквелия стал чемпионом России, а сезоном ранее, как и в минувшем сезоне, стал обладателем Кубка России.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров