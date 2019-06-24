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Кофе может оказаться главным оружием в борьбе с ожирением и диабетом

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Кофе может оказаться главным оружием в борьбе с ожирением и диабетом

Лондон, 24 июня. Ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофеин стимулирует функции бурой жировой ткани (бурый жир), способствуя сжиганию калорий. Открытие может оказаться полезным не только для людей с ожирением, но и с диабетом, пишет Scientific Reports.

Бурый жир работает по-другому, чем другие жиры: производя тепло, он сжигает сахар и жир, часто в ответ на холод. Увеличение его активности улучшает контроль сахара в крови, а также уровень липидов в крови и сжигание лишних калорий. Ранее не было способов стимулировать его активность у человека.

Бурый жир в основном находится в области шеи. Сразу же после употребления кофе выяснилось, что он стал более горячим. Позднее ученые подтвердили, что кофеин в данном случае действует как стимул. Потенциально это может быть использовано как часть режима управления весом.

Кофе может оказаться главным оружием в борьбе с ожирением и диабетом

Отметим, что ученые из Ноттингемского университета не первые, кто заявляет о пользе кофе. Ранее эксперименты, проведенные Институтом научной информации о кофе (ISIC), показали, что три-четыре чашки кофе в день уменьшают риск появления сахарного диабета второго типа. Напиток может быть как с кофеином, так и без него, сообщала «Газета.ру». По мнению ученых, при употреблении кофе задействован ряд факторов, включая антиоксидантный, противовоспалительный и термогенный эффекты.

Ранее журнал International Journal of Epidemiology опубликовал исследование о том, какие продукты повышают риск рака кишечника. У тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 г и менее. Как сообщал RT, рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском рака кишечника.

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Автор: Олеся Волкова
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