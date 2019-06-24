Шойгу и Лавров встретятся с коллегами из Франции в середине сентября
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Париж, 24 июня. Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу проведут встречу с французскими коллегами осенью, сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Гавре.
Филипп уточнил, что французские и российские министры встретятся в первой половине сентября.
Ранее премьер-министр Франции заявил, что санкции против России, действие которых Евросоюз продлил на полгода, могут отменить в любой момент.
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