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Шойгу и Лавров встретятся с коллегами из Франции в середине сентября

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Шойгу и Лавров встретятся с коллегами из Франции в середине сентября

Париж, 24 июня. Глава МИД  России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу проведут встречу с французскими коллегами осенью, сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Гавре.

Филипп уточнил, что французские и российские министры встретятся в первой половине сентября.

Ранее премьер-министр Франции заявил, что санкции против России, действие которых Евросоюз продлил на полгода, могут отменить в любой момент.

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Автор: Данила Копп
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