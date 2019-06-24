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Глава Ингушетии попросил Путина досрочно отправить его в отставку

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Глава Ингушетии попросил Путина досрочно отправить его в отставку

Магас, 24 июня. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте республики.

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики», — говорится в сообщении Евкурова.

Он поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года, в прошлом году он был избран главой республики на очередной срок. Его полномочия истекают в 2023 году.

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Автор: Данила Копп
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