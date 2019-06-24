Защита хоккеиста Фролова опровергает новые нападки поклонников Началовой

В СМИ со ссылкой на друзей и знакомых певицы Юлии Началовой вновь появилась информация о том, что Началова в момент выдачи расписки в получении денег не осознавала суть выдаваемой расписки. Якобы Началова не понимала, что это деньги за оплату доли в праве собственности на квартиру. Однако адвокаты, представляющие интересы Александра Фролова, с которым певица состояла в отношениях с 2011 по 2016 год, в суде, отрицают этот факт и еще раз подчеркивают — никакого займа не было: Фролов выплатил 20 млн рублей Началовой за долг в квартире, и она ему выдала нотариально заверенную расписку.

Управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Юлия Началова якобы не осознавала суть выдаваемой расписки в получении 20 млн рублей от Александра Фролова за оплату доли в праве собственности на квартиру. Малинин подчеркнул, что Началова-Алдонина инициировала споры, связанные с квартирой, задолго до того, как в СМИ стали появляться сведения об ухудшении состояния ее здоровья.

«Александр Фролов никогда не оспаривал прав на квартиру, с какими-либо исками в суд о взыскании денежных средств с Юлии Началовой не обращался. В результате действий Александра дочка Юлии либо ее родители не могут унаследовать каких-либо долгов, — рассказал Антон Малинин. — Юлия Началова, о чем раньше не говорилось, еще в июле 2018 года обратилась в Никулинский районный суд города Москвы с требованием признать недействительным договор купли-продажи, заключенный с Александром Фроловым. В феврале 2019 года Юлия Началова лично подписала заявление об отказе от иска, поскольку передала якобы имеющееся у нее право требования оплаты квартиры к Александру Фролову. Из представленного заявления прямо следует, что Юлия Началова отказалась оспаривать договор купли-продажи, передав право требования по нему к ООО «Весенние инвестиции».

Расписка

Управляющий партнер «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин опровергает, что расписка, выданная Юлия Началовой о получении 20 млн рублей, якобы подтверждает факт займа, полученного от Александра Фролова.

В доказательство Федеральное агентство новостей прилагает расписку, из которой видно, что она говорит о получении денег в результате договора купли-продажи. Поэтому никаких денег Фролов ни с Началовой, ни с ее наследников не требует и не собирается это делать.

«Юлия Началова лично подписала договор купли-продажи с Александром Фроловым 16.07.2015, по которому государственным органом был зарегистрирован переход права собственности, — объясняет Малинин. — То есть между Александром Фроловым и Юлией Началовой заемных отношений нет, следовательно, Александр Фролов не может требовать какие-либо денежные средства с Юлии Началовой, о чем недостоверно заявляют некоторые СМИ, цитируя окружение Юлии Началовой».

Со слов Малинина, Началова-Алдонина выдала нотариальную доверенность на регистрационные действия, связанные с переходом права собственности на квартиру. Нотариус проверил желание Началовой на продажу квартиры, ее состояние при совершении доверенности, что свидетельствует о недостоверности сообщений СМИ со ссылкой на окружение певицы о якобы «случайном» характере продажи квартиры.

Началова-Алдонина лично 16 июля 2015 написала расписку о получении денежных средств именно по договору купли-продажи за квартиру и дополнительно указала, что у нее нет каких-либо претензий к Александру Фролову.

Спор

Более трех лет Началова не оспаривала договор купли-продажи квартиры, не заявляла к Александру Фролову каких-либо претензий. Более того, сама отказалась от первоначального иска. Малинин убежден: все это свидетельствует о том, что Началова осознавала суть заключенного договора, а также суть выдаваемой расписки в получении 20 000 000 рублей от Александра Фролова за оплату доли в праве собственности на квартиру.

И лишь три года спустя Началова передала якобы имеющиеся у нее права требования ООО «Весенние инвестиции», для того чтобы вывести подсудность в Нижний Новгород. ФАН уже неоднократно писало о том, каковы были последствия данного иска для Нижегородского районного суда, а сам иск в итоге был передан в Никулинский суд Москвы.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от сепсиса, развившегося в результате небольшой раны на ноге. Певица похоронена на Троекуровском кладбище. Наследниками звезды стали ее родители и дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным.