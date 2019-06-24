Эксперт рассказал об огромной политической власти суфиев в Судане

Научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин подтвердил, что суфийские тарикаты оказывают серьезное влияние на политику Судана.

Ранее находящиеся в Судане спецкоры Федерального агентства новостей сообщили, что среди протестующих против власти военных демонстрантов встречаются и последователи суфизма (мистического течения в исламе, проповедующего аскетизм и повышенную духовность).

Так, корреспондентам ФАН удалось пообщаться с суфием из Омдурмана (второй по величине город Судана) Умаром Исмаилом, который рассказал, что суфийское движение Судана поддержало революцию в стране.

«Поддержали, конечно. Не все, но большинство. Члены нашей партии («Умма») были в первых рядах протеста. Мы фактически организовали эту революцию. По крайней мере, не дали ей угаснуть. И в итоге свергли аль-Башира. Но я считаю, что нашу победу украли. То, что сейчас происходит в стране, совсем не в наших интересах. Силы, которые претендуют на власть, нам не дружественны. Это агрессоры, светские люди, которые не боятся Бога», — сказал Исмаил.

При этом он подчеркнул, что суфийские тарикаты заинтересованы в том, чтобы к власти в Судане пришел честный, богобоязненный правитель. Комментируя ситуацию, Научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что суфизм в африканских государствах действительно имеет очень большой политический и даже экономический вес.

«Есть определенные суфийские ордены, которые могут придерживаться разного рода светскости. Вполне вероятно многие ордены или тарикаты Африки ведут определенную деятельность, они могут работать в полиции или больницах, но при этом являться представителями определенного суфийского ордена и оказывать влияние на политику всей страны. Опять же, если этот тарикат имеет перед собой определенные политические цели, то у них установки будут формироваться в том числе политикой лидеров данного тариката. Ордены бывают разные, вот например, в Сенегале был суфийский орден, представители которого специализировались на определенной отрасли — они выращивали арахис. Это был их основной бизнес, например, они контролировали сбыт, тем самым влияли на экономику страны», — говорит эксперт.

Соответственно суфийские движения будут поддерживать те политические стороны, которые будут заявлять о своей приверженности традициям ислама.

«Тот же Омар аль-Башир тоже поначалу придерживался определенных норм шариата, поэтому сумел продержаться так долго. Он внедрял в Судане фондовую биржу, в которой могли участвовать только те компании, деятельность которых соответствовала нормам ислама. Определенная роль ислама в политической и, что очень важно, экономической жизни страны была и при предыдущем президенте. Это реалии, это то, к чему население привыкло. Те же тарикаты будут поддерживать тех лидеров, которые, как минимум, будут заявлять о том, что будут придерживаться принципам ислама. Может быть, какие-то тарикаты поддерживают более демократичных лидеров, чем тот же аль-Башир. Но их влияние на политику и экономику страны действительно очень существенно, а значит, новому правителю придется с ними считаться», — заключил научный сотрудник.

Отметим, 11 апреля 2019 года в Судане, спустя несколько месяцев народных протестов, произошел военный переворот. Демонстранты были недовольны высокими ценами на хлеб, муку и топливо. Действующему на тот момент президенту Омару аль-Баширу пришлось даже распустить правительство и объявить в стране режим ЧП, чтобы суметь за год провести необходимые реформы по выходу из экономического кризиса. В итоге это не помогло, и аль-Башира посадили в тюрьму.

Как рассказывают эксперты, верность суфийских тарикатов (религиозных братств, объединяющих более 70% мусульманского населения страны) действующей власти могла спасти политическую карьеру аль-Башира.