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Минобороны РФ подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии

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Минобороны РФ подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии

Москва, 24 июня. Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Туве, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что внезапная проверка боеготовности в ЦВО началась по указу верховного главнокомандующего Вооруженных Сил, президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Органы военного управления ЦВО были приведены в высшую степень боеготовности. По словам Сергея Шойгу, проверка поможет оценить, насколько вооруженные силы страны способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Еще одна цель проверки — определить степень подготовленности российской армии к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

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Автор: Регина Пак
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