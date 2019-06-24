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Премьер-министр Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

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Премьер-министр Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

Париж, 24 июня. Санкции Евросоюза против России в любой момент можно отменить, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров, которые прошли в Гавре, французский политик заявил, что ограничительные меры против России — временный этап. По его мнению, антироссийские санкции могут отменить в любой момент.

«Мы знаем, что санкции — это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал премьер-министр Франции.

Филипп добавил, что французские предприятия привержены российскому рынку и России, отметил РИА Новости. 

Напомним, на минувшей неделе Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России из-за воссоединения Крыма с РФ и ситуации на Украине.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной гражданской войны на Украине, которая продолжается с 2014 года. Также российская сторона не раз подчеркивала, что референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выступила за присоединение к РФ, прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Крымчане проголосовали демократическим путем. 

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Автор: Данила Копп
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