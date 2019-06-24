Лавров и Шойгу обсудили расширение военного сотрудничества с египетскими коллегами

Москва, 24 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили с египетскими коллегами Самехом Шукри и Мохаммедом Ахмедом Заки пути расширения военного сотрудничества и сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщает газета The Modesto Bee.

Сообщается, что глава Минобороны России Сергей Шойгу во время переговоров с египетским коллегой Мохаммедом Ахмедом Заки отметил готовность Москвы и дальше способствовать укреплению обороноспособности Каира. По информации издания, Шойгу назвал Египет примером стабильности в неспокойном регионе, выразив при этом поддержку усилиям страны в борьбе с боевиками на Синайском полуострове.

В свою очередь министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил, что контакты между Москвой и Каиром способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе и в мире.

Ранее МИД России сообщил, что на переговорах в Москве стороны обсудят ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Во время встречи акцент будет сделан на сирийском и ливийском кризисах, положении в Судане, проблематике безопасности в районе Персидского залива, а также ближневосточном урегулировании.