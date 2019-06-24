Россия и Африка активно развивают сотрудничество

Москва, 22 июня. Россия в последнее время активизировала усилия по укреплению существующих отношений с рядом стран Африки в различных областях, пишет издание Eurasia review.

На прошлой неделе в Москве состоялась открытая экономическая конференция «Россия — Африка» в рамках ежегодных встреч Афрэксимбанка. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица России и стран Африки, чиновники и представители бизнеса.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россию и африканские страны связывают дружеские и партнерские отношения, которые имеют прочную историческую основу, но необходимо совместно строить будущее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва и страны Африки уверенно идут по пути всестороннего расширения связей, опираясь на многолетний опыт конструктивного партнерства.

«Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств», — подчеркнул российский министр.

В статье издания, перевод которой предоставила «Экономика сегодня», отмечается, что в данный момент у Африки есть огромный потенциал в качестве рынка сбыта. Многие страны этого континента активно проводят реформы в области экономики, растет спрос на качественную продукцию, и российский бизнес заинтересован в этом.

Отмечается, ключевыми инструментами поддержки торговли между Россией и Африкой могут стать прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей под страховой защитой ЭКСАР и другие виды помощи.