Почему десятки тысяч украинцев лишены возможности «безвизового» выезда в ЕС

По информации официального Киева, за последние два года, прошедшие с момента вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, своим правом беспрепятственного въезда на территорию Объединенной Европы воспользовались не менее 2,5 млн украинских граждан.

На фоне очередной предвыборной кампании в Верховную раду едва ли не каждая политическая сила в стране рапортует об успехах в работе над предоставлением среднестатистическому жителю территории от Ужгорода до Мариуполя возможности «утром выпить кофе в Вене, а вечером посмотреть футбол в Мюнхене». Независимые правозащитники утверждают, что подавляющее большинство украинцев, ищущих венских и мюнхенских развлечений, будут проводить отпуска и каникулы дома: число «невыездных» граждан на Украине ежемесячно растет в геометрической прогрессии.

Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянина Максима Сташевского не пустили в Польшу. Причем не пустили украинские пограничники, несмотря на то что у молодого человека был биометрический заграничный паспорт, позволяющий ему выезжать из Украины в любую страну Евросоюза.

«Меня поставили перед фактом: я не могу покидать пределы родины до тех пор, пока мой двоюродный брат полностью не погасит свои долги перед местным банком, — сказал Максим в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я показывал [украинским] стражам границы приглашение на работу в компьютерной форме в Варшаве и даже хотел написать отказ от родственника, но меня никто слушать не стал. В итоге компьютерами буду заниматься в Киеве».

А вот жителю Сум Андрею Твердохлебу было отказано в получении «безвизового» паспорта только на том основании, что в свое время он не явился на сборы резервистов, организованных региональным военкоматом. Вся вина пятидесятилетнего отца двух детей заключалась в его нежелании проходить обучение в военных лагерях.

«Я просто хотел уехать в Германию и оттуда помогать семье настоящими деньгами, не 7 тыс. гривен (примерно 16,8 тыс. рублей. — Прим. ФАН), которые мне обещали в центре сбора резервистов. И снова живу в родном городе», — рассказал он.

Скандалы вокруг выдачи соответствующих паспортов на Украине лишь набирают обороты. В частности, не так давно группе девушек из Житомира упомянутые документы были вручены исключительно при условии, что каждая из претенденток на законную «книжечку» пообещает «не заниматься в Европе проституцией и другой противоправной деятельностью». Поговаривают, что ни одна из обладательниц заветной «корочки» так и не решилась ею воспользоваться.

«Я могу сказать одно: разнарядку, которая вступила в силу сразу же после введения безвиза в 2017 году, еще никто не отменял, — отметила на основе полной конфиденциальности сотрудница отделения миграционной службы Украины.

— Наша задача заключается в том, чтобы максимально задержать на родине не только ценные кадры, но и простых тружеников. Ведь ни для кого не секрет, что, открой мы для них границы в полном объеме, жить и работать на Украине будет попросту некому».

На вопрос, можно ли верить украинской государственной статистике о 2,5 млн граждан страны, в одночасье ставших «выездными», чиновница ответила буквально следующее.

«Наверное, здесь проще посчитать тех, кто стали невыездными, — заявила она. — Таковых может набраться от 50 тыс. до 150 тыс. человек. Это и бывшие заключенные, и банковские должники, и даже студенты, связанные договоренностями со своими высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Некоторые категории граждан, каковых на Украине насчитывается абсолютное большинство, даже при наличии необходимых разрешительных документов, будут сидеть дома по причине элементарной нехватки денег».

Как сообщил Федеральному агентству новостей киевский юрисконсульт Владимир Боровой, «безвиз» для украинцев «давно стал подобием яркого фантика от конфеты».

«Отпраздновав двухлетие нововведения, рядовые украинцы внезапно поняли, что «конфета в ярком фантике» — лакомство явно на любителя», — сказал он.

И добавил, что уже завтра по тем или иным причинам о беспрепятственном пересечении границ ЕС могут забыть новые категории украинцев.