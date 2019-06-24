Геращенко пожаловалась на отсутствие поддержки Украины в ПАСЕ

Киев, 24 июня. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пожаловалась на отсутствие поддержки Украины в ходе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

По ее словам, во время сессии не было «ни одного упоминания об Украине», пишет RT.

«Сегодня мы фактически остались одни», — написала Геращенко в Facebook.

Она добавила, что раньше в «отстаивание интересов» Украины активно включались бывший украинский президент Петр Порошенко и его администрация. По его словам, представители Киева звонили иностранным коллегам, «призывая совместно отстаивать принципы».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вылетит в Страсбург 24 июня. Он отметил, что Россия следит за дискуссиям, которые идут на площадке ПАСЕ. Толстой напомнил, что российская сторона ожидает резолюцию по докладу комитета по регламенту, которая должна гарантировать равноправие национальных делегаций в ПАСЕ. От данной резолюции зависит решение делегации РФ по вопросу подачи заявки на продление полномочий.

Напомним, отношения Москвы и Совета Европы осложнились после того, как представителей РФ в ПАСЕ лишили права голоса после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Парламентская ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты. В ответ Россия отказалась работать в ПАСЕ в сложившихся условиях. С 2017 года Россия приостановила уплату членских взносов в организацию.