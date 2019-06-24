Власти Грузии удовлетворили требование протестующих. События дня. ФАН-ТВ

Продление эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго. Ограничения коснутся товаров из тех стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. Так, до конца 2020 года на полках магазинов точно не появятся колбасы, сыры, овощи и другие продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Россия в очередной раз дает зеркальный ответ странам, которые несколько лет назад внесли наши продукты в черный список. Указ о продуктовом эмбарго Владимир Путин впервые подписал в 2014 году. Он продлевался не единожды, опять же в ответ на действия стран Евросоюза.

Впрочем, для наших производителей это даже стало стимулом. Пять лет назад многие россияне сокрушались, что не смогут какое-то время отведать любимых сыров. Однако фермеры начали изучать новые технологии и занялись импортозамещением. На полках магазинов, к примеру, появились отечественные пармезаны, камамберы и бри. На вкус ничуть не хуже, да и по приятной цене.

Санкции стали толчком для развития бизнеса, следовательно, и для создания новых рабочих мест. Плюсов немало. А вот Евросоюзу антироссийские санкции наносят больший экономический ущерб, чем самой России. Об этом в марте заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири. Эксперты уверены, что Евросоюз уже давно понял бесполезность своих действий, но не может от них отказаться. Иначе признает свою неправоту.