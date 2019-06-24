Власти Грузии удовлетворили требование протестующих. События дня. ФАН-ТВ

Продление эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго. Ограничения коснутся товаров из тех стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. Так, до конца 2020 года на полках магазинов точно не появятся колбасы, сыры, овощи и другие продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Россия в очередной раз дает зеркальный ответ странам, которые несколько лет назад внесли наши продукты в черный список. Указ о продуктовом эмбарго Владимир Путин впервые подписал в 2014 году. Он продлевался не единожды, опять же в ответ на действия стран Евросоюза.
Впрочем, для наших производителей это даже стало стимулом. Пять лет назад многие россияне сокрушались, что не смогут какое-то время отведать любимых сыров. Однако фермеры начали изучать новые технологии и занялись импортозамещением. На полках магазинов, к примеру, появились отечественные пармезаны, камамберы и бри. На вкус ничуть не хуже, да и по приятной цене.
Санкции стали толчком для развития бизнеса, следовательно, и для создания новых рабочих мест. Плюсов немало. А вот Евросоюзу антироссийские санкции наносят больший экономический ущерб, чем самой России. Об этом в марте заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири. Эксперты уверены, что Евросоюз уже давно понял бесполезность своих действий, но не может от них отказаться. Иначе признает свою неправоту.
Протесты в Грузии
Власти Грузии пошли на уступки митингующим. Они согласились изменить избирательную систему в стране. Сейчас в республике смешанная система, теперь же выборы в грузинский парламент будут проходить по пропорциональной схеме. Такие нововведения были требованием тех, кто вышел на акции протеста.
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — сказал Бидзина Иванишвили, председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Напомним, что волнения захлестнули Грузию 20 июня. У здания парламента выстроились радикалы, которые требовали отставки спикера, главы МВД и председателя Службы безопасности страны. А началось все с массового негодования, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия в кресле главы парламента Грузии. Наш соотечественник ответил, что он занял место, которое ему предложили. Но такое чувство, что Гаврилова никто не услышал. И это еще одно подтверждение того, что конфликт заранее спланировали. Как отмечают политологи, к этому причастны представители США. Как еще объяснить, что митингующие вышли на площадь с флагами Штатов, а в сетях американцы призывают грузин начать волнения? Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокации в Грузии примером «геополитической инженерии» Запада.
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю. Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене», — отметил Лавров.
С 8 июля небо между Россией и Грузией закрывается. Запрет на полеты принят для безопасности туристов из нашей страны. Однако сколько он будет действовать, неизвестно. В Кремле отмечают, что ограничения продлятся до тех пор, пока Грузия не выйдет из русофобского русла.
Взрывы в Казахстане
Безлюдный город и стойкий запах огня. Так после мощных взрывов можно описать казахский город Арысь. Пожар, хлопки, крики, массовая эвакуация. ЧП произошло ранним утром. На одном из арсеналов вспыхнул огонь, после чего начали взрываться боеприпасы. Власти срочно эвакуировали жителей города. В колледжах и школах ближайшего Шымкента развернули 15 эвакуационных центров. К сожалению, без жертв не обошлось. Один человек погиб при взрыве в самой воинской части. Снаряд упал на его машину. Пострадали более 70 человек. Госпитализированы 15 человек, среди них есть дети. Причины инцидента пока неизвестны. Мы будем следить за развитием событий.
Крушение истребителей в Германии
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter Вооруженных сил страны. Пилотам удалось катапультироваться. По сообщениям местных телеканалов, одного из них нашли живым на месте крушения. Поиски второго продолжаются.