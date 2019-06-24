Минобороны РФ проинформировало ОБСЕ о проведении внезапной проверки в ЦВО

Москва, 24 июня. Количество войск и боевой техники, задействованных во внезапной проверке в Центральном военном округе, не превышает лимитов, однако Минобороны РФ проинформировало о проведении проверки членов ОБСЕ. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

По словам Ильина, численность личного состава и техники не превышает лимитов Венского документа 2011 года, который требует уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей. Тем не менее Москва предупредила всех членов ОБСЕ о начале проверки и проинформировала о количестве задействованных сил. Кроме того, МО РФ довело информацию о проведении проверки до сведения НАТО, а также странам ОДКБ и ШОС.

МО РФ сообщило, что внезапная проверка боеготовности проводится в ЦВО в преддверии крупных учений «Центр-2019». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка будет продолжаться с 24 по 28 июня. В рамках ее пройдут свыше 50 учений более чем на 35 полигонах. Проверка должна продемонстрировать готовность российских военнослужащих обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее сообщалось о масштабных учениях в Хакасии, в которых приняла участие 24-я зенитная ракетная бригада 14 армии ВВС и ПВО. В рамках мероприятия пусковые установки зенитно-ракетных систем С-300 ПС развернули в боевое положение. В ходе учений ракетный дивизион совместно с командным пунктом отрабатывали налет по имитированным целям с имитированными пусками ракет. Поставленная задача была выполнена на 100%.