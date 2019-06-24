Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian

Москва, 24 июня. Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к видеоблогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian, на 1 млн рублей.

Красногорский суд Московской области сообщил, что производство по иску Kinodanz прекращено в связи с отказом от претензий.

«Прекратить производство в связи с отказом от иска», — приводит слова судьи ТАСС.

Компания Kinodanz высказала претензии к Баженову из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Представители Kinodanz обвинили видеоблогера в том, что он нарушил допустимый объем цитирования в критическом обзоре фильма. Баженов в ответ заявил, что закон не устанавливает точных норм цитирования.

При этом блогер сообщил, что намерен закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей. В министерстве культуры России заявили, что не собираются поддерживать Kinodanz в судебном процессе. Продюсер Александр Роднянский назвал попытку давления на блогера проявлением «трусости и цензурой».

Ранее адвокат YouTube-звезды Сергей Панченко сообщил, что кинокомпания и видеоблогер пошли на мировую и урегулировали инцидент.