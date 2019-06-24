Донбасс сегодня: армия Киева разбушевалась в ДНР, боевики «Айдара» бесчинствуют в ЛНР

Донбасс, 24 июня. Обострение боевой обстановки фиксируется на Донецком направлении обороны. В Луганской области националисты «Айдара» издеваются над мирными жителями. В украинской армии ищут «стукачей». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Выходные дни в Донецкой народной республике ознаменовались вновь обострившейся военной обстановкой. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты вдоль всей линии соприкосновения сторон конфликта. В населенных пунктах Веселое и Горловка осколками ранены мирные жители: мужчина 1956 года рождения и девочка 13 лет. В поселке Ленинское в результате попадания снарядов загорелись семь частных домов. Оба раненых находятся в больнице, а пожары удалось локализовать силами МЧС.

Как передают представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), минувшие сутки 23 июня не стали исключением в череде разрушений и трагедий, от которых страдает мирное население республик. Прилеты снарядов зафиксированы на Донецком, Мариупольском, Горловском и Луганском направлениях. В поселке Минеральное сгорела дача, в Горловке жилой дом остался без окон и крыши, вблизи населенного пункта Луково сгорело поле пшеницы. Всего было зарегистрировано 16 нарушений со стороны киевских силовиков с применением гаубиц и минометов.

«Айдар» бесчинствует в Луганской области

В Луганской области старшина роты известного националистического батальона «Айдар» в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера, которому удалось выжить. С целью избежать огласки пострадавшего содержат в одном из служебных помещений. Однако, несмотря на «тайну», родители избитого военнослужащего узнали о происшествии и обратились в правоохранительные инстанции, требуя наказать виновного по всей строгости закона. Об этом сообщил спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Военнослужащие батальона 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» отличились дезертирством и разбойным нападением на магазин. Четверо боевиков сбежали из района дислокации подразделения, прихватив оружие с собой. Как рассказал Филипоненко, двоих полиция успела задержать, поиски еще двоих продолжаются.

Стоит отметить, что указанное происшествие с личным составом ВСУ случается уже не впервые. Так, накануне в районе поселка Новоалександровка военные 54-й бригады ВСУ также самовольно оставили передовые позиции. Военные ЛНР указывают на то, что нежелание воевать дальше связано с огромным некомплектом личного состава на передовой линии боевых действий.

Батальон «Айдар» недавно отличился вооруженным ограблением частного магазина в Донецкой области. Предварительно накачавшись алкоголем, направив оружие на мирных граждан, несколько «айдаровцев» разграбили торговую точку. Полиция задержала только одного нападавшего, остальные в розыске. О произошедшем рассказал представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Комиссии ООС выявили денежные недостачи и ищут «стукачей» в ВСУ

О выявленной в ВСУ недостаче в 5 млн гривен заявил представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. Проверку финансовой деятельности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады проводила комиссия оперативно-тактической группы «Север», которая в результате арестовала лицевые счета подразделения.

В этой же бригаде комиссия расследует утечку компрометирующих материалов в СМИ о развитии негативных тенденций, касающихся коррупции, неуставных отношений, небоевых потерь среди военнослужащих. Комиссия предполагает отсутствие тщательной охраны информации для служебного пользования. Об этом сообщает представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он также добавил, что командир 25-й бригады Зенченко оправдывает утечку в СМИ, ссылаясь на заказной материал, направленный на то, чтобы очернить его деятельность.