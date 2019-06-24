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Россия подтвердит легитимность присутствия сил Ирана в Сирии

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Россия подтвердит легитимность присутствия Ирана в Сирии

Москва, 24 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия на переговорах в Иерусалиме подчеркнет важность соблюдения резолюции Совета безопасности ООН по Сирии и обратит внимание на легитимность присутствия сил Ирана в стране.

Переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата пройдут в Иерусалиме в понедельник. Российская делегация в рамках встречи подчеркнет необходимость соблюдения резолюции Совета безопасности ООН 2254 о суверенитете и территориальной целостности Сирии, а также напомнит участникам переговоров о легитимности присутствия Ирана в Сирии, отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что президент РФ Владимир Путин, принимая приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что российская делегация будет настаивать на соблюдении резолюции СБ ООН. Лавров напомнил, что российские военные присутствуют в Сирии с согласия правительства Дамаска, также как и иранские военные силы.

«Мы этим занимаемся с согласия правительства Сирии, равно как и Иран присутствует на сирийской территории, помогая борьбе с террористами, на легитимной основе — приглашении законного сирийского руководства», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Египта.

Ранее в ходе визита в Иерусалим Патрушев заявил, что Россия уделяет серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля и считает, что решение этой задачи требует урегулирования ситуации в Сирии.  

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Автор: Сергей Петров
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