Минтранс РФ признал незаконной плату за регистрацию на авиарейсы

Москва, 24 июня. Министерство транспорта России признало незаконной плату за регистрацию на авиарейсы и оформление багажа.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился с жалобой в Минтранс. Он сообщил, что авиакомпания «Победа» осенью 2018 года ввела дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах, при этом онлайн-регистрация осталась бесплатной. Компания утверждала, что к такому шагу ее подтолкнуло повышение цен на авиакеросин.

Минтранс, ссылая на федеральные авиационные правила, отметил, что «обеспечение проведения перевозчиком регистрации пассажиров и оформление багажа являются неотъемлемой частью перевозок пассажиров и багажа, при этом расходы, связанные с обеспечением и выполнением указанной перевозки, включаются в пассажирский тариф».

При этом в ведомстве напомнили, что в прошлом году был подан в суд иск к «Победе» с требованием признать сбор за регистрацию незаконным и исключить его из правил авиакомпании. Щербинский районный суд в иске Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отказал, отметил News.ru.