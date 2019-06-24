Грузинские пограничники задержали ехавший из России в Армению автобус 

Тбилиси, 25 июня. Грузинские пограничники задержали пассажирский автобус, ехавший из России в Армению. Об этом говорится в сообщении армянского посольства в Тбилиси.

«Сегодня в 06.00 (05.00 по времени Москвы) на грузинском участке КПП Верхний Ларс за провоз запрещенного груза был задержан автобус, принадлежащий одной из армянских компаний», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В ведомстве добавили, что дипломаты уже ведут работы с грузинскими органами для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров автобуса, которые являются гражданами этой страны.

При этом пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Армине Мурадян написала в социальной сети, что для этой цели армянская компания предоставила еще один автобус, который уже находится в Грузии. Расходы решила взять на себя компания-перевозчик.

Как рассказал РИА Новости представитель компании-перевозчика, в автобусе были армяне, в том числе с паспортами РФ.

Ранее грузинские аналитики подсчитали убытки от «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 миллионов долларов. Ограничения были введены после антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для них стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте с места, предназначенного для спикера. Парламентарий прибыл по официальному приглашению грузинских властей, он открывал Межпарламентскую ассамблею православия.

Его выступление было прервано грузинскими оппозиционерами, которые вскоре оттеснили российскую делегацию, облили Гаврилова водой и попытались отобрать у него документы.

Причем многие эксперты сошлись во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.