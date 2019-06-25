Сирия новости 25 июня 07.00: ХТШ контролируют СМИ в Идлибе, Турция запретила ХТШ атаковать ВКС РФ

Сирия, 25 июня. «Тахрир аш-Шам» поставил под контроль СМИ в Идлибе, Турция предположительно запретила боевикам стрелять по ВКС РФ, сторонники ИГ1 выступили с критикой в адрес «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по террористам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): уничтожили двух боевиков ИГ в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвинило «Ан-Нусру» в создании раскола в рядах джихадистов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провели операцию по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ, ужесточили правила работы СМИ в Идлибе.

Курды: сожгли дома мирных жителей в Дейр-эз-Зоре, ограбили владельца ювелирной мастерской в Аль-Бусейре, передали Австралии восьмерых «детей ИГИЛ».

Провинция Алеппо

Источники джихадистов обвинили боевиков группировки ССА «Ахрар аш-Шаркия» в уничтожении двоих боевиков группировки «Исламское государство» на севере провинции Алеппо, сообщает источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

Инженеры восстановили подачу электроэнергии в районе Баб аль-Найраб в восточной части города Алеппо, сообщает источник в Twitter (@Bosni94).

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) сожгли несколько домов мирных жителей в деревне Аль-Насирия близ населенного пункта Аль-Шейх, сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost). Отмечается, что жители населенного пункта стали вынужденными переселенцами еще в 2014 году.

Между тем турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что курдские боевики ограбили хозяина ювелирной мастерской в городе Аль-Бусейра.

Неизвестные застрелили мужчину по имени Хамади Рамадан аль-Забар на окраине города Аз-Зубари в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Медиаактивисты, связанные с действующими в Сирии «спящими ячейками» «Исламского государства» обвинили членов боевого крыла «Аль-Каиды»1 в Сирии (международная террористическая группировка запрещена в РФ) в активных действиях против «собратьев-джихадистов».

Как сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz), сторонники ИГИЛ заявили, что «Хайят Тахрир аш-Шам» вносит раскол в ряды джихадистов и привели список «преступлений» Мухаммеда аль-Джулани против ИГ в провинции Идлиб. Указывается, что двое членов «системы безопасности» ИГ умерли под пытками в тюрьме «Тахрир аш-Шам» около города Кансафра. Кроме того, боевики «Ан-Нусры» провели крупную операцию по уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ в районе города Идлиб.

Между тем так называемое «правительство национального спасения», созданное в Идлибе террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (контролируется боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) ввели новые ограничения в работе новостных агентств и медиаактивистов. Теперь все работники СМИ в Идлибе обязаны сообщать «правительству национального спасения» свои личные данные и не имеют права входить в лагеря беженцев в Идлибе без специального разрешения «правительства» террористов. Это сделано, по версии боевиков, «чтобы не допустить внедрения пропаганды Дамаска во взгляды СМИ, а вместо этого продемонстрировать позитивную картину происходящего в Идлибе».

Как сообщает агентство Al Modon, террористы «Тахрир аш-Шам» удерживают в тюрьме медиаактивиста по имени Маан Бакур. Он был схвачен в своем доме в населенном пункте Иерихон 14 июня. Террористы не ответили на призывы СМИ объяснить похищение журналиста.

Между тем самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в Идлибе. Как сообщает Step News Agency, под ударом оказались скопления боевиков в районе города Кафр-Зета, а также деревни Аль-Джайсат. Одновременно сирийские силы, дислоцированные в районе лагеря «Брейдиж», нанесли ракетные удары по позициям боевиков близ деревень Сахр, Аль-Джайсат и Закят, а также окрестностям Кафр-Зеты.

Провинция Хама

Ливанское издание Al Masdar утверждает, что Турция запретила боевикам «Тахрир аш-Шам» применять переданные им переносные зенитно-ракетные комплексы против самолетов ВКС РФ. Предположительно, речь идет о ПЗРК FIM-92 Stinger, однако медиаресурсы боевиков также неоднократно публиковали фотографии с ПЗРК «Стрела», которые были ранее захвачены боевиками на сирийских складах. Предположительно, турецкие покровители не хотят резкого обострения с РФ и решительных действий Идлибе в случае удара по российской авиации.

Провинция Хасака

Пожары в полях зерновых продолжаются на востоке Сирии. В настоящее время, по данным курдских источников в Twitter (@_Caki__) наблюдается масштабные пожар в районе населенного пункта Телль-Шаир близ турецкой границы.

Курдские силы и премьер-министр Австралии объявили о достижении договоренности о репатриации восьми детей боевиков ИГИЛ из лагеря беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака. Как сообщает Step News Agency, дети в возрасте до 17 лет были переданы представителей австралийских властей.

Напомним, в лагере «Аль-Хол» собрано до 40 тысяч бывших боевиков ИГИЛ, их жен и детей. Дальнейшая судьба их неясна, поскольку среди них есть представители 50 стран, а также много детей, никогда не имевших никакого гражданства, кроме связи с «халифатом» «Исламского государства». Власти западных стран не спешат забирать своих граждан, опасаясь, что они могут быть носителями радикальной идеологии. Между тем их положение в лагере «Аль-Хол», который изначально не был рассчитан на такое количество жителей, ухудшается в силу ограниченных возможностей курдских сил по поддержанию нормальной гуманитарной обстановки в лагере. В связи с этим курды начали освобождать тех боевиков и членов их семей, которых считают «неопасными» и расселять в зоне своего контроля на востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)