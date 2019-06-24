Сирия, 24 июня. Полевой командир «Тахрир аш-Шам» погиб в Хаме, в ходе спецоперации были обезврежены 14 боевиков ИГ1* на севере Ирака. В Алеппо убит лидер группировки «Бригада Султана Сулеймана». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападения боевиков в Хаме, обстреливают позиции радикалов в Идлибе.

«Исламское государство1»: лишилось 14 человек на севере Ирака в результате рейда иракских военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла одного полевого командира в Хаме в столкновении с сирийской армией.

Курды: подозреваются в организации покушения на лидера группировки «Бригада Султана Сулеймана» в Алеппо.

ВС Турции: направили в Хаму несколько реактивных систем ведения огня в качестве подкрепления для боевиков.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): обстреливает позиции САА в Хаме из РСЗО «Град».

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал Step News Agency, лидер группировки «Бригада Султана Сулеймана» (организации, деятельность которой запрещена в РФ) Юсиф Абд Аль-Азиз Султан был сегодня застрелен в своем автомобиле неизвестными в деревне Миркан. Данная группировка является фракцией «Свободной сирийской армии» (ССА), участвовала в военной операции Турции «Оливковая ветвь», в результате которой был захвачен сирийский регион Африн. Скорее всего лидер был убит курдским ополчением YPG во время вылазки на подконтрольные турецким формированиям территории.

Провинция Идлиб

Как передал новостной портал Masar Press Net, армия Сирии совершила еще одну попытку наступления и обстреляла из артиллеристских установок расположения радикалов и их склады боеприпасов, расположенные в предместьях поселения Хазарин. Информация о пострадавших в ходе обстрела пока что не поступала.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия возобновила штурм стратегической вершины у поселка Тель-Маллах с подразделениями спецназа «Силы Тигра» в авангарде, как сообщает портал Al-Masdar.

Джихадисты «Тахрир аш-Шам» отреагировали на авиаудары по своим позициям, выпустив несколько артиллерийских снарядов и ракет в направлении правительственных опорных пунктов в Мхарде и Скальбии. В Скальбии, в сторону которой было выпущено 9 снарядов, пострадал жилой квартал и несколько мирных жителей.

По уточненным данным, поступившим от новостного портала Regnum, в составе конвоя подкрепления, который прибыл в район поселка Шир-Магар, турецкая сторона перебросила в Хаму несколько реактивных систем залпового огня.

Как сообщили на подконтрольном Twitter-канале боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (известна также как «Фронт национального освобождения»), что ими были обстреляны позиции САА в районе деревни Аль-Джабрия. Боевики так же заявили, что противотанковым снарядом ими был подбит пикап с военнослужащими сирийской армии, как передает оппозиционный Twitter-канал The Free Syrians. Оба заявления требуют проверки и пока не были подтверждены официальными СМИ.

Местный источник новостей Bosni сообщил, что один из полевых командиров группировки «Тахрир аш-Шам» погиб в столкновении с сирийской армией у города Керназ.

Ирак

Агентство SANA сообщает, что на окраине иракского города Киркук было обезврежено 14 террористов «Исламского государства». По данным военного источника агентства, боевиков задержали в ходе контртеррористической операции армии Ирака. Спецоперация на севере страны была проведена после получения разведданных о местонахождении «спящей ячейки». В различных провинциях Ирака продолжаются рейды ВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)