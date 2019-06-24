Главные новости 24 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 24 июня.

Служившая в Нацгвардии уроженка РФ Алла Аушева и двое ее детей были найдены мертвыми в Нью-Йорке, пишет The New York Post. Выигравшую грин-карту россиянку с двумя детьми жестоко убили в США.

Умер актер Андрей Харитонов, сыгравший главную роль в фильме «Овод».

Королева взяла под контроль жизнь Гарри и Меган, которые стали проявлять чрезмерную самостоятельность. Елизавета II взяла под контроль жизнь принца Гарри и его жены.

Девятнадцатилетняя девушка спасла тонущего ребенка ценой собственной жизни на озере Кубенское в Вологодской области. Девушка спасла ребенка ценой собственной жизни в Вологодской области.

МИД Японии и ответственные за подготовку мероприятия не располагают информацией о визите президента Украины. Зеленского не включили в список приглашенных на саммит G20.

Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей. Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей не по ГОСТу.

Лолита рассказала, как перестала комплексовать из-за лишнего веса. По словам певицы, в 55 лет она не думает о чужом мнении. Лолита рассказала, как перестать комплексовать из-за лишнего веса.

В Туркестанской области, расположенной на юге Казахстана, объявлен режим ЧС по причине сильного пожара в воинской части. СМИ сообщили о первых пострадавших из-за взрыва в воинской части в Казахстане.

Психически больной мужчина с ножом убил троих человек в поселке Ибрагимово Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Психически больной мужчина с ножом убил троих людей в Башкирии.

Эксперты Aviasales составили список морских курортов, где можно отдохнуть менее чем за 50 тысяч рублей на двоих. Названы пляжные курорты с наиболее доступными ценами.