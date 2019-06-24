В Грузии посчитали убытки от прекращения авиасообщения с Россией

Тбилиси, 24 июня. Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили на пресс-конференции.

По его словам, организация посчитала предположительные убытки.

«Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)», — цитирует слова Алавердашвили Sputnik Грузия.

По его словам, общие траты российских туристов в Грузии с начала 2019 года составили 1,1 миллиарда долларов — это 33% от расходов всего туристического потока, который приходится на страну. Он добавил, что наибольшие потери от прекращения авиасообщения с Россией понесет регион Аджария. Убытки также затронут владельцев жилья, которое снимают туристы из РФ. Речь идет о 22 тысячах квартир: по словам Алавердашвили, 90% из них арендовали именно путешественники из России.

Алавердашвили отметил, что в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников. По его мнению, в сложившейся ситуации Тбилиси необходимо разработать правильную стратегию, однако для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям перевозить граждан РФ в Грузию с 8 июля. Туроператорам было рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Кроме того, Кабмину РФ было поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Напомним, запрет на авиасообщение с Грузией был введен на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Это мнение подтверждают заявления старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он высказался, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого характеризуется как антироссийская, и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).