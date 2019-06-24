Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за туры и билеты в Грузию

Москва, 24 июня. Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры в Грузию. В ведомстве рассказали, как вернуть деньги в полном объеме.

В Ростуризме отметили, что организованный турист имеет право потребовать от туроператора расторгнуть договор или изменить условия, выбрав другую страну для отдыха. Россияне также могут вернуть деньги за тур в полном объеме. Для этого необходимо обратиться к своему туроператору. Если туроператор оставляет просьбу без ответа или отказывается возместить средства, то турист может обратиться в суд и направить жалобу в Роспотребнадзор.

Так же могут поступить и самостоятельные путешественники в случае отказа авиакомпаний вернуть деньги за купленные билеты. В ведомстве подчеркнули, что авиакомпании должны возвращать деньги за купленные билеты в Грузию вне зависимости от условия о невозвратности авиабилета.

Запрет на авиасообщение с Грузией был введен на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Кроме того, туристическим агентствам и операторам рекомендовали не продавать туры в эту страну.

Стоит отметить, что участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).