«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала про Аладдина

Москва, 24 июня. Создателей культового сериала «Игра престолов» уличили в плагиате сцены из индийского телевизионного проекта, который рассказывает о приключениях Аладдина.

Журнал Esquire сообщил, что фанаты обнаружили сходство между эпизодами «Игры престолов» и индийского сериала.

В третьей серии финального, восьмого сезона «Игры престолов» Арья Старк убивает предводителя армии белых ходоков Короля Ночи. Героиня прыгает на него с кинжалом в руке, но Король Ночи хватает ее за горло. Младшая дочь Неда Старка, задыхаясь, роняет оружие в другую руку и вонзает его в живот врагу.

В индийском шоу присутствует сцена, которая практически один в один повторяет этот момент. Кадры опубликовал пользователь Jitha Lel.

Отмечается, что эпизод про приключения Аладдина вышел в середине прошлого года. Съемки финальной части «Игры престолов» шли как раз в это же время.

Напомним, заключительный сезон «Игры престолов» показали весной этого года. Примечательно, что во время показа последних серий сериала многие фанаты высказывали свое недовольство. Поклонники были разочарованы не только съемками, но и сценарием. Представитель HBO Кейси Блойс в свою очередь отметил, что развязка сериала не могла понравиться всем без исключений.