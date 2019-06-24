Команда Зеленского рассказала, чего он достиг за месяц президентства

Киев, 24 июня. Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений главы государства за первый месяц работы на высшем административном посту.

Ролик, в котором рассказывается, чего Зеленский достиг за время на новой для него должности, появился на странице его команды в социальной сети Facebook. Так, среди пунктов указывается, что президент за месяц работы «убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтеграцию», «получил от них поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».

В достижения Зеленского также записали роспуск украинского парламента, открытие улицы Банковая для людей и отказ Киева от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

На прошлой неделе Зеленский отменил 200 указов своих предшественников по итогам инвентаризации этих решений. Большинство документов были подписаны с 1991 года по 2014 год, когда в стране произошел государственный переворот, и к власти пришла оппозиция.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума. В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже.