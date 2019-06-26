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В сирийской провинции Эс-Сувейда продолжается сбор урожая

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В сирийской провинции Эс-Сувейда продолжается сбор урожая

Дамаск, 26 июня. В окрестностях сирийской провинции Эс-Сувейда начался сбор урожая пшеницы и ячменя из-за опасности пожаров, которые поглотили около 17 000 дунамов урожая месяц назад. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН). 

По сообщениям источника, на данный момент фермерами убирается около 4 000 гектаров, и ожидается, что доставка зерна начнется в конце недели.

В сирийской провинции Эс-Сувейда продолжается сбор урожая

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийским фермерам стало гораздо легче заниматься урожаем после начала оказания помощи сельскохозяйственному сообществу со стороны официального сирийского правительства. Ожидается, что следующий сезон урожая пшеницы будет богатым — синоптики ожидают большое количестве дождей в регионе.

Ранее сообщалось, что сирийский правительственный зерновой фонд продолжает получать урожай пшеницы и ячменя от фермеров, проживающих в провинции Даръа. процесс начался после восстановления безопасности и стабильности в регионе. Как стало известно, это делается через два центра в городах Азра и Эс-Санамейн. 

Директор фонда Эссам аль-Саяснехе заявил в комментарии ФАН о полной готовности сирийских кадров, лабораторий и складов для приема всей продукции провинции. В центре выделены специальные отделы для разбора пшеницы и ее упаковки.

Он также отметил, что по мере необходимости можно повысить требования к сбыту пшеницы на 450 тысяч мешков. Примечательно, что количество пшеницы, которая продавалась в прошлом сезоне для филиала Сирийского фонда зерновых, составило 26866 тонн. Главное управление по заготовке сырья в Даръа также открыло новый центр по переработке ячменя в городе Эс-Санамейн, расположенном в северной части провинции. 

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Автор: Мохамад Жарбуа
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