Максакова назвала имя убийцы беглого депутата Вороненкова

Москва, 24 июня. Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова заявила, что ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убил его друг Денис Панаитов. Об этом оперная дива заявила в программе «На самом деле» на Первом канале.

По ее словам, именно Панаитов убедил супругов уехать в Киев, где сдал семье свою квартиру. Свое заявление Максакова ранее попросила считать официальными показаниями для СК РФ.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков бежал из России на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой. В отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц.

Вороненкова убили на Украине 23 марта 2017 года. Максакова обвинила в убийстве Вороненкова своего первого супруга Владимира Тюрина. Однако позже певица покаялась перед Тюриным, назвав версию о его причастности «наглой, циничной и отвратительной».

Кроме того, певица вспомнила, как генпрокурор Украины Юрий Луценко рекомендовал ей «поверить» в причастность первого мужа к убийству Вороненкова. Однако на следующий день после второго тура выборов президента Украины, когда стало понятно, что Петр Порошенко окончательно потерял власть, Максакова заявила, что «сшитая нитками пана Луценко» версия убийства развалилась.