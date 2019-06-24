В Госдуме заявили о готовности обсудить в ПАСЕ крушение MH17

Участники Парламентской ассамблеи Совета Европы отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Кроме того, не будет рассмотрен вопрос о крушении малайзийского Boeing-777, которое произошло над Донбассом в 2014 году.

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что вопрос о наложении санкций на Россию может быть рассмотрен во время следующей сессии либо во время текущей, но позднее.

«Насколько я понимаю, решение по финансированию было неокончательным, его отложили на более поздний срок», — говорит парламентарий.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия инициирует рассмотрение вопроса о крушении MH17, но только после того, как будет полностью восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Что касается крушения Boeing — это отдельная тема. Если дискриминационные меры относительно российских парламентариев будут сняты, мы будем ее поднимать», — продолжает член нижней палаты парламента.

В заключение депутат Госдумы заметил, что Россия готова вернуться в ПАСЕ, но только в том случае, если еврочиновники перестанут дискредитировать нашу страну по надуманным предлогам.

«Если наши права будут восстановлены, мы вернемся в ПАСЕ. И мы готовы вернуться в ПАСЕ только при этом условии», — резюмировал Алексей Чепа.

Напомним, в 2014 году Москву безосновательно лишили права голова в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией, несмотря на то что референдум о вхождении полуострова в состав РФ соответствовал всем нормам внутреннего и международного права.

В ответ Россия прекратила платить взносы в бюджет организации и заявила, что возобновление платежей будет возможно только в том случае, если права нашей страны будут полностью восстановлены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно выразил надежду, что кризис в Совете Европы в скором времени будет разрешен.