Российские ЗРК С-300 и С-400 выдвинулись на защиту гособъектов в ЦВО

Саратов, 24 июня. Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 обеспечат защиту важных гособъектов от воздушного нападения в рамках внезапной проверки боеготовности в войсках и силах Центральном военном округе. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что ЗРК выдвинулись для выполнения поставленных целей в Хакасии и Саратовской области.

Российские миротворцы в рамках внезапной проверки будут отрабатывать задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон.

Как сообщалось ранее, внезапная проверка боеготовности проводится в ЦВО в преддверии крупных учений «Центр-2019». В Минобороны пояснили, что она должна продемонстрировать готовность российских военнослужащих обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил журналистам, что внезапная проверка будет продолжаться с 24 по 28 июня. В рамках ее пройдут свыше 50 учений более чем на 35 полигонах.

Ранее командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин обратил особое внимание, что сейчас военно-политическая обстановка на Центрально-Азиатском стратегическом направлении ухудшается. Опасения вызывает ситуация в Афганистане. Именно поэтому российские военные должны проводить регулярные учения и тренировки, чтобы в любой момент ответить на возможные вызовы и угрозы.