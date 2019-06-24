Глушакову в Instagram предложили карьеру банщика

Москва, 24 июня. Бывший хавбек и капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков решил искать новое место работы через социальные сети.

Руководство столичного клуба на прошлой неделе расторгло контракт со спортсменом. Клуб поблагодарил Глушакова за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В понедельник футболист опубликовал фотографию на своей странице в Instagram с хэштегом «ищу работу», пишет «Свободная Пресса». На снимке изображен молодой человек, держащий в руках картонку с соответствующей надписью.

Как передает телеканал «360», молодому человеку уже сделали кучу предложений: от футболиста женской лиги до банщика.

Капитан столичного клуба Глушаков в завершившемся сезоне сыграл в 25 матчах во всех турнирах, отличившись лишь тремя забитыми мячами. Также в его активе четыре матча и один гол в молодежном первенстве России.

В сентябре 2018 года возглавлявший тогда «Спартак» итальянский специалист Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянца оба футболиста вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение футбольных фанатов «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с основой. Позднее «Фратрия» заявила, что 32-летний Глушаков не может быть капитаном красно-белых и не заслуживает поддержки преданных болельщиков.

По информации Федерального агентства новостей, в случае, если полузащитник пополнит новичка РПЛ «Сочи», его зарплата составит не более 1 миллиона рублей в месяц.