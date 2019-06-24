Эксперт назвал вероятную причину крушения истребителей Eurofighter Typhoon

Два истребителя бундесвера Eurofighter Typhoon столкнулись в воздухе на северо-востоке Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Летчик-инструктор Андрей Красноперов считает, что два немецких истребителя Eurofighter Typhoon могли столкнуться из-за потери ведомым самолетом визуального контакта с ведущим.

Сам инцидент произошел на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. По сообщению Schweriner Volkszeitung, двум пилотам удалось успешно катапультироваться перед тем, как самолеты столкнулись и частично разрушились.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что возможной причиной столкновения двух самолетов стало нарушение техники безопасности при полетах в облаках.

«Скорее всего, здесь были полеты строем. Все подобные инциденты происходят, как правило, в тот момент, когда самолеты попадают в облака. То есть в тот момент, когда ведомый теряет визуальный контакт с ведущим и начинает его искать. Когда пилот попадает в облака и теряет из виду ведущего, ему запрещено менять курс. Он должен сделать отворот в любую внешнюю сторону в зависимости от того, с каким пеленгом идет относительно ведущего. Градусов 15-20 отвернул, пролетел секунд 20-30 и потом вновь взял курс полета. А дальше летишь и смотришь туда, где должен быть ведущий. На моей памяти было много случаев, когда опытные летчики попадали в схожие ситуации и ведомый оказывался впереди ведущего. То есть в облаках они обгоняли ведущего и как они его не задевали — это просто чудо», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, если в Германии действительно произошло нечто подобное, значит, у летчиков не оставалось другого выхода кроме как покинуть разрушающиеся самолеты.

«Пока рано говорить, кто виноват, ведь такое может происходить даже с опытными летчиками. Но необходимо отметить, что реально опытный пилот никогда не полетит в облака искать ведущего, тем более, если они летят строем», — заключил военный аналитик.

В ВВС Германии сообщили, что в полете участвовали три самолета. Третий пилот увидел столкновение двух других истребителей и сообщил, что пилоты спустились на парашютах. Напомним, истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении не только в Германии, но и в Великобритании, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омане. Эти самолеты используются практически во всех военных операциях НАТО с 2003 года.

В 2017 году министр обороны Австрии раскритиковал Eurofighter и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах. По словам австрийского министра, немецкие истребители имеют высокую стоимость, но при этом не соответствуют требованиям. Например, как подчеркнул министр, Eurofighter плохо действуют в условиях недостаточной видимости и в темноте.