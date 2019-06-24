В Минкульте РФ отреагировали на запрет фильмов на русском языке в Тбилиси

Москва, 24 июня. Культура должна оставаться вне политической конъюнктуры, заявили в Минкультуре России, комментируя запрет фильмов на русском языке в Тбилиси.

«Как неоднократно заявлял глава Минкультуры Владимир Мединский, культура должна всегда оставаться вне политики. Именно культура в самые сложные времена является тем мостом, который соединяет народы и помогает нормализации отношений», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

В ведомстве добавили, что в России невозможно представить ситуацию, когда киносети перестали бы показывать картины на каком-либо языке.

Ранее стало известно, что кинотеатры грузинской столицы прекратили транслировать фильмы и анимацию с русским переводом с начала акций протестов в Тбилиси.

Напомним, в Тбилиси начались протестные акции в минувший четверг, когда депутат Государственной думы России открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православии. В результате беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и Вашингтон. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии функционирует американский фонд «Свободная Россия», который считается антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Кроме того, американцы и граждане Евросоюза на интернет-площадках создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.