Экс-супруг осужденной в США россиянки Осиповой не готов делить с ней опеку над детьми

Бывший муж россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы и еще три года надзора, не готов разделить с ней опеку над общими детьми, как ранее сообщалось в СМИ. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

Более того, в официальной переписке с участием адвокатов экс-супруг Осиповой Брайан Мобли настаивает на передаче ему детей с условием посещения их дважды в месяц и общением с матерью исключительно на английском языке с помощью переводчика.

«В СМИ Брайан Мобли и его официальный представитель в России транслируют заявления о готовности к раздельной опеке, но на деле никаких подтверждающих это документов нет, — комментирует правозащитник в разговоре с ФАН. — Все эти заявления — ложь. Я лично запрашивал разговор с Мобли, когда еще рассматривался вариант отправки детей в США. Мы думали, что можно договориться о мировом соглашении, тогда ситуация разрешилась бы мирным путем. Нам сначала дали согласие, но потом разговор отменился по решению самого Брайана. Тогда мы попросили гарантий раздела опеки над детьми, на что получили письмо с ответом: раздела опеки не будет. В переписке с Богданой Мобли прямым текстом говорит: «Отдавай детей». Предлагает ей видеться с ними в присутствии органов опеки и говорить только на английском языке».

Напомним, россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюремного заключения и еще к трем годам удержания в США. Окружной суд в штате Канзас признал ее виновной в похищении и вывозе собственных детей за пределы США и вымогательстве. У девушки двойное гражданство — американское и российское. Она была замужем за бывшим американским военнослужащим Брайаном Мобли и жила в США вместе с сыном от первого мужа и дочерью, рожденной в браке с Мобли.

В 2014 году Богдана решила расстаться с Брайаном и вернуться в Россию. Как рассказал Александр Ионов, бывший муж после размолвки не оставил ей выбора: продал общий дом без передачи ей части денег, продал ее автомобиль, не оплачивал алименты и счета. Женщина забрала детей и уехала из Америки, кроме того, в это время она ждала еще одного ребенка от Брайана. Позднее Мобли через суд в одностороннем порядке добился развода с ней и оформил опеку на двух детей, в том числе на родившуюся в России дочь.

«Это выглядит как взятие в заложники нашей гражданки, — считает Ионов. — Американский паспорт появился у Богданы не от ее большого желания стать гражданкой США — она не ехала работать или исполнять американскую мечту, она сделала это, потому что американец предложил ей создать семью. Теперь он же требует для нее максимального срока, а «любимых детей» — для которых он чужой дядя — хочет отправить прямиком в детский сад, хотя они не говорят на английском».

Дети Богданы сейчас живут с бабушкой и тетей, и, по словам правозащитника, никто из спорящих об их статусе не интересуется, на что они живут. Как рассказал Александр Ионов, мать Богданы получает всего 9 тыс. рублей пенсии, заработок тети-опекуна — около 20 тыс. рублей, и на эти средства живет вся семья. Брайан Мобли, который активно политизирует историю с осуждением своей бывшей супруги, не платит алименты с 2014 года.

«Поведение бывшего мужа заслуживает отдельного внимания, — отмечает правозащитник в разговоре с ФАН. — Его заявления и его поведение недостойны офицера, мужчины и отца детей. Из назначенного Осиповой срока 36 месяцев — за киднеппинг, а остальное — за вымогательство, за требование алиментов, вот так повернулся американский закон против россиянки. При этом этот почти двухметровый военный, который регулярно сдает нормативы по физподготовке, обвиняет женщину в том, что она его била и оказывала на него давление. Сейчас он придумал, что можно запрессовать мать и не платить алименты».

Ионов рассказал, что защите Осиповой ранее пришлось отозвать очередной иск на алименты — он только накалял ситуацию, но сейчас адвокаты готовы подать его снова. Есть шанс, что сейчас суд примет сторону Богданы, считает собеседник ФАН. По его словам, американская система правосудия часто возмущает самих американцев: прямо сейчас в прессе обсуждается приговор, вынесенный педофилу за изнасилование 11-летней девочки — пять лет, в то время как россиянка Богдана получила семь лет всего лишь за вывоз собственных детей из страны.

Сейчас положение Осиповой правозащитник называет крайне тяжелым. Богдана подала апелляцию на вердикт присяжных в апелляционный суд по 10-му округу, в течение 40 дней материалы поступят на изучение комиссии. Но пока что подача апелляции делается по формальным признакам, уточняет Ионов, протест выносится по тем же основаниям, что уже звучали на первом суде.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека считает, что к помощи семьи Богданы Осиповой должно подключиться государство и неравнодушные россияне. Сейчас Фонд защиты национальных ценностей Александра Малькевича оплатил апелляцию Богданы Осиповой, а «Российский Фонд мира» — телефонные звонки. Но систематизированной помощи россиянам, попавшим в подобную ситуацию за рубежом, и их семьям на родине, в России до сих пор не существует.