Нотариус подтвердил адекватность Началовой перед продажей квартиры, заявил адвокат Фролова

Москва, 24 июня. Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся в марте, лично подписывала договор купли-продажи на квартиру с бывшим супругом Александром Фроловым в 2015 году. Об этом заявил адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин.

Ранее экс-менеджер Началовой Анна Исаева прокомментировала претензии бывшего гражданского мужа звезды, хоккеиста Александра Фролова, на квартиру певицы в Москве. По ее словам, он претендует на 50% жилплощади на основании распечатанной на компьютере расписки, в которой от руки стоит лишь подпись Началовой. При этом в беседе со своим пиар-директором исполнительница утверждала, что не помнит, как расписывалась.

Антон Малинин сообщил, что Юлия Началова лично подписывала договор купли-продажи в 2015 году. В соответствии с этим документом, добавил он, был зарегистрирован переход права собственности.

«То есть между Александром и Юлией заемных отношений нет, а, значит, он не может требовать деньги с Началовой или ее наследников, о чем недостоверно заявляют некоторые СМИ, цитируя окружение певицы», — сказал Малинин в комментарии KP.Ru.

Кроме того, добавил юрист, нотариус подтвердил адекватность Началовой перед продажей квартиры. Исполнительница выдала нотариальную доверенность на регистрацию права собственности Фролова на половину площади помещения. Малинин подчеркнул, что это исключает «случайный» характер продажи жилья.

«И в-третьих, Началова лично 16.07.2015 написала расписку о получении 20 миллионов по договору купли-продажи за квартиру. То есть, эти деньги артистка получила от Фролова именно за квартиру, указав, что у нее нет к нему претензий», — сказал адвокат Фролова.

Напомним, Юлия Началова, популярная российская исполнительница, скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как сообщали СМИ, проблемы со здоровьем у артистки начались в начале весны: ее госпитализировали с высоким уровнем сахара в крови. Состояние певицы быстро ухудшалось, и доктора приняли решение ввести ее в искусственную кому, а также подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики прооперировали Началову, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки.