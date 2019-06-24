Путин поручил правительству усовершенствовать работу госслужащих



Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о развитии государственной службы в России до 2021 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отбирать кандидатов на вакантные должности гражданской службы будут по новому усовершенствованному порядку. Кроме того, указ направлен на то, чтобы стимулировать служащих повышать эффективность на службе.

Еще одной его целью является совершенствование системы государственных правовых и социальных гарантий, внедрение новых форм их профессионального развития. В тексте указа сообщается о том, что повышать качество кадровой работы планируется с помощью ускоренного внедрения информационно-коммуникационных технологий в госорганах.

Предложения по разработке единой методики прохождения испытания на гражданской службе, а также по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования порядка отбора кандидатов, а также подходов к аттестации гражданских служащих поручено разработать кабмину до 1 января 2020 года.

До 1 января 2021 года правительство должно будет обеспечить проведение мониторинга качества дополнительной профподготовки гражданских служащих, а также завершить создание нормативно-правовой базы для формирования федерального кадрового резерва.

Еще одно поручение, которое должен будет выполнить кабмин, касается совершенствования системы оплаты труда гражданских служащих, а именно оптимизации структуры их денежного содержания без снижения его уровня. Для этого планируется поэтапно увеличивать долю должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.