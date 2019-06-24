Васильева раскритиковала количество бумажной работы у учителей

Москва, 24 июня. Министр просвещения РФ Ольга Васильева раскритиковала количество работы у учителей и предложила освободить их от лишних отчетов. Об этом она заявила на больших парламентских слушаниях в Госдуме.

Бюрократия, по мнению Васильевой, является одной из проблем современных российских школ. Вместо большого списка документов учителя должны заполнять только четыре типа отчетности: дневники, электронные журналы, календарно-тематические планы и рабочую программу по предмету, также министр уточнила, что это должно быть отражено в Трудовом кодексе.

Васильева высказала свое возмущение на тему того, что учителя страдают от избыточности бумажных отчетов. Им приходится составлять отчеты для различных ведомств, в том числе для МЧС и ФНС, предоставлять «фото сосулек» и указывать «количество высаженных деревьев в школьном дворе». В связи с чем глава ведомства намерена инициировать внесение изменений в Трудовой кодекс.

Глава ведомства на парламентских слушаниях в Госдуме отметила, что в настоящем году в рамках развития цифровой образовательной среды подготовлен перечень документов, который вносится только один раз.

Васильева напомнила, что национальный проект «Образование» будет реализован для вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. На создание данного проекта было запланировано почти 800 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее Васильева положительно отозвалась об отказе в российских школах от шестидневной учебной недели. Изначально идея была высказана депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.