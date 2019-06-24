ФАН публикует список победителей конкурса «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей подвело итоги конкурса «Хорошие новости России». Из 100 работ, отобранных экспертами, читатели выбрали лучшие публикации в пяти номинациях.

Мы готовы объявить имена победителей!

В номинации «Наука и инновации» победу одержала Ольга Тихонова — автор материала «Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне».

Первое место в номинации «Экономика страны или региона» досталось Инне Платовой, автору материала «Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел».

В номинации «Спорт» победу одержал Артур Изумрудов с текстом «Игра воздушных струй».

Первое место по итогам голосования в номинации «Общество и социальные проекты» досталось Валерию Трубину — автору материала «Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела».

В номинации «Герои современности» победа досталась Станиславу Мищенко, автору публикации «Песня длиною в жизнь».

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет победителей конкурса!

Лауреат каждой номинации получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, шорт-листы конкурса «Хорошие новости России» были опубликованы 19 июня. Ознакомиться с ними можно в материалах ФАН. Лучшие тексты выбирали читатели нашего сайта посредством онлайн-голосования.

О конкурсе

Конкурс «Хорошие новости России» стартовал в День России 12 июня. Его цель — поддержка российских журналистов региональных СМИ, которые продвигают конструктивную новостную повестку и позитивные новости из России.

Второй этап конкурса стартует сразу же по окончании первого этапа. До конца этого года мы будем ждать ваши материалы, опубликованные в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. По окончании приема заявок также будет составлен шорт-лист из 100 лучших работ, выбранных экспертной комиссией. Затем пройдет голосование, состоятся отбор и награждение победителей.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, и мы продолжим проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.

Просмотреть Положение о Конкурсе, а также скачать форму заявки можно здесь.