Один человек погиб в результате взрыва в воинской части в Казахстане

Нур-Султан, 24 июня. Один человек погиб при взрыве боеприпасов в воинской части, расположенной рядом с городом Арысь, сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на экстренном брифинге.

«Один человек погиб. Снаряд упал на его машину», — сказал он.

Минздрав Казахстана уточнил число пострадавших при взрыве боеприпасов в воинской части.

«На 17.00 (по местному времени) 23 самообращения, 48 доставлены в клиники городов Шымкент и Ордабасы. Госпитализированы 15 человек. Из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое детей — в областную детскую больницу», — отметил представитель Минздрава Биржан Оспанов.

Оспанов добавил, что колледжах и школах Шымкента развернуты 15 эвакуационных центров, где дежурят сотрудники министерства. По его словам, задействовано 28 бригад скорой помощи и два вертолет. Представитель министерства подчеркнул, что еще готовы прийти на помощь 18 бригад скорой помощи из соседних областей.

Напомним, на одном из арсеналов вспыхнул пожар, после чего начали взрываться боеприпасы. После ЧП в Арысе объявили режим ЧС. Власти эвакуируют жителей города.