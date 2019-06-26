Сирийские власти следят за ходом восстановления в провинции Дамаск
Дамаск, 26 июня. Комитет по отслеживанию реализации проекта восстановления в сирийской провинции Дамаск проинспектировал этапы технического обслуживания трансформаторной станции Аль-Кабун, расположенной в восточной части. Операции проводятся мастерскими по восстановлению северного и южного въезда в Дамаск.
На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).
Комитет под председательством министра энергетики Сирийской Арабской Республики Мохамеда Зухайра Харботли рассмотрел достижения ремонтных мастерских в восстановлении и техническом обслуживании Кабунской преобразовательной станции № 3 мощностью 230/66 кВ, которая была полностью разрушена террористическими организациями. Полное восстановление увеличит надежность электропитания.
Тур также включал северный въезд в город Дамаск и осмотр проводимых работ по реабилитации и техническому обслуживанию.
Губернатор Дамаска Адель Аль-Олаби заявил, что провинция активизирует свою работу, чтобы улучшить реальность базовых услуг и инфраструктуры в некоторых районах и обеспечить потребности обслуживания граждан.
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:
Ранее сообщалось, что в окрестностях Дамаска проходит реконструкция линий водоснабжения и канализации. В мастерских по техническому обслуживанию Главного управления питьевой воды в окрестностях Дамаска начались работы по ремонту и техническому обслуживанию ряда линий канализации и питьевой воды.
Ремонтные работы по техническому обслуживанию осуществляются по определению технического состояния линий питьевой воды, чтобы обеспечить чистоту и безопасную подачу воды жителям региона.