Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирийские власти следят за ходом восстановления в провинции Дамаск

32
0 Оставить комментарий

Сирийские власти следят за ходом восстановления в провинции Дамаск

Дамаск, 26 июня. Комитет по отслеживанию реализации проекта восстановления в сирийской провинции Дамаск проинспектировал этапы технического обслуживания трансформаторной станции Аль-Кабун, расположенной в восточной части. Операции проводятся мастерскими по восстановлению северного и южного въезда в Дамаск.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Комитет под председательством министра энергетики Сирийской Арабской Республики Мохамеда Зухайра Харботли рассмотрел достижения ремонтных мастерских в восстановлении и техническом обслуживании Кабунской преобразовательной станции № 3 мощностью 230/66 кВ, которая была полностью разрушена террористическими организациями. Полное восстановление увеличит надежность электропитания.

Тур также включал северный въезд в город Дамаск и осмотр проводимых работ по реабилитации и техническому обслуживанию.

Губернатор Дамаска Адель Аль-Олаби заявил, что провинция активизирует свою работу, чтобы улучшить реальность базовых услуг и инфраструктуры в некоторых районах и обеспечить потребности обслуживания граждан.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что в окрестностях Дамаска проходит реконструкция линий водоснабжения и канализации. В мастерских по техническому обслуживанию Главного управления питьевой воды в окрестностях Дамаска начались работы по ремонту и техническому обслуживанию ряда линий канализации и питьевой воды.

Ремонтные работы по техническому обслуживанию осуществляются по определению технического состояния линий питьевой воды, чтобы обеспечить чистоту и безопасную подачу воды жителям региона.

infox - new
Автор: Мохамад Жарбуа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров