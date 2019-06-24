Правозащитник рассказал, на какую сумму живут россияне в американских тюрьмах

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов предлагает создать механизм, который поддерживал бы семьи граждан России, заключенных в тюрьмы за рубежом, а также самих осужденных, особенно по политическим делам. Своим мнением он поделился в разговоре с Федеральным агентством новостей и рассказал, на что живут россияне в американских тюрьмах.

Напомним, в тюрьмах США сегодня содержится около 100 россиян.

«Это не такое большое количество, — считает правозащитник. — Мы должны быть в курсе, как здоровье у этих людей, в чем они нуждаются, какая требуется помощь. И так как конституционные права российского гражданина распространяются на него и за пределами страны, большую часть нагрузки должно взять на себя государство. Тем более это не такие большие расходы».

По данным Международного комитета по защите прав человека, российские заключенные в американских тюрьмах живут на 50-100 долларов в месяц.

«Это ничто на воле — и совсем уж ничто в тюрьме, — признает Ионов. — При этом со своего счета они имеют право тратить не более 500 долларов в месяц. Выделять на каждого 30 000 рублей в месяц — не так много, учитывая то, что осужденными по политизированным делам у нас являются примерно 10 человек».

Правозащитники в российских тюрьмах помогают малоимущим одеждой, едой и лекарствами, рассказывает Ионов. В США же не так развита система правовой помощи, да и российским заключенным американские активисты помогать не спешат. При этом за рубежом некому принести российскому заключенному посылку в американскую тюрьму, как это можно сделать в России.

«У меня есть девять историй, в которых людям пришлось продать имущество и взять кредиты на то, чтобы защищать свои права, а это миллионы долларов, — говорит собеседник ФАН. — Против них работает вся правовая машина, и если человек остается с ней один на один, она перемалывает его вместе с костями. Эти истории должны освещаться и поддерживаться».

Правозащитник напомнил, что в Фонд поддержки россиянки Марии Бутиной активно начали поступать средства на помощь россиянке, после того как девушка записала видеообращение к соотечественникам и его распространили в СМИ и соцсетях.

Без помощи с родины заключенные в США россияне окажутся (и уже оказываются) в критической ситуации. Абсолютно все действия в американских тюрьмах — от телефонного звонка до вызова врача-специалиста или покупки лекарств, заказа продуктов — стоят денег. Вся нагрузка ложится на плечи семьи, хотя ее могло бы разделить с членами семьи заключенного государство и общество, считает правозащитник.

«Мы не нагоняем панику и не требуем невыполнимых действий, — объясняет Ионов. — Мы не в состоянии освободить наших сограждан — Виктора Бута, Константина Ярошенко, Станислава Лисова, Богдану Осипову. Никто со стороны России не может повлиять на решение американского суда. Но если у нас не получается помочь с сокращением сроков, отстаиванием интересов, то можно хотя бы создать механизм помощи нашим гражданам».

Как стало известно ФАН, Ассоциация юристов получила из российского бюджета 221 млн долларов на помощь российским заключенным, но этими средствами можно оплатить только работу адвокатов.

«Нужны фонды, которые будут оперативно помогать в бытовых вопросах заключенным и их семьям, оставшимся без кормильцев. Последним приходится не только оплачивать адвокатов, но и самим на что-то жить. Можно было бы выделять миллион рублей в месяц на эту деятельность, это вполне реально», — предлагает вице-президент Международного комитета по защите прав человека.

Напомним, в тяжелой ситуации оказались сейчас трое детей Богданы Осиповой, обреченной по решению суда на 7 лет тюремного заключения в США и еще 3 года пребывания в стране после срока. Экс-супруг с 2014 года отказывается платить алименты, кроме того, он добился максимального срока для матери детей.

Сейчас две дочери и сын Богданы Осиповой живут с бабушкой и тетей на их скромный общий заработок 30 000 в месяц. Фонд защиты национальных ценностей Александра Малькевича оплатил апелляцию россиянки, а «Российский Фонд мира» — телефонные звонки.

Также без кормильцев остаются еще десятки семей россиян, заключенных за границей, и помочь жертвам политизированных дел было бы очень благородно со стороны государства, считают в Международном комитете по защите прав человека.