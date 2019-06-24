Максакова раскроет имя убийцы Вороненкова

Москва, 24 июня. Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова заявила, что знает имя убийцы ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Максакова в эфире программы Дмитрия Шепелева «На самом деле» назовет имя человека, убившего ее супруга. В беседе с авторами программы оперная певица заявила, что она тоже могла быть убита, но ей удалось избежать смерти. Певица также поделилась планами о возвращении в Россию.

Программа «На самом деле», посвященная откровению Максаковой, выйдет в эфир Первого канала в понедельник в 18.45 по московскому времени.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков бежал из России на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой. В отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Вороненкова убили на Украине 23 марта 2017 года.

Максакова в течение долго времени утверждала, что убийцей ее мужа Дениса Вороненкова является ее первый супруг Владимир Тюрин. Однако ранее певица сделала заявление, в котором назвала имя убийцы своего мужа и обратилась к СК РФ. Версию о виновности бывшего мужа Тюрина оперная дива назвала «беспардонной, наглой, циничной и отвратительной» и принесла извинения экс-супругу.