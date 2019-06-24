Патрушев в Израиле осудил попытки переписать историю Второй мировой войны

Иерусалим, 24 июня. Россия и Израиль выступают единым фронтом в борьбе с попытками переписать историю Второй мировой войны и с героизацией нацизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед встречей с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

«На самом деле это очень важно на перспективу для потомков», — подчеркнул он, осудив попытки Запада.

Кроме того, Патрушев поблагодарил Иерусалим за поддержку Москвы по целому ряду направлений, в частности в ООН.

Секретарь Совбеза России находится в Израиле с двухдневными визитом. Целью его поездки являются переговоры с местным коллегой Меиром Бен-Шаббатом и советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми попытки Запада переписать историю в угоду конъюнктурным политическим интересам. Глава государства отметил, что подобные действия безнравственны и опасны, так как они подталкивают мир к новым конфликтам и насилию.

Позицию российского лидера разделила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая объяснила, что Москва в начале 90-х годов проявляла излишнюю мягкость в вопросах отстаивания ключевых событий прошлого, что привело к попыткам Запада переписать историю.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества. Москва также собирается предложить зарубежным коллегам признать памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны.