Курды пытаются навязать Дамаску свои условия переговоров о будущем Сирии

Курды готовы к диалогу с Дамаском в случае, если это сирийские власти во главе с президентом Башаром Асадом будут готовы рассмотреть вопрос о признании автономии северо-восточной Сирии. Как заявил главнокомандующий проамериканской коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди, Сирия будет «несостоявшимся государством» (failed state) «без стабильности, которую обеспечивают контролируемые курдскими силами северные и восточные регионы».

Как отмечает Kurdistan24, в настоящее время проамериканские силы контролируют большую часть нефтяных и газовых месторождений в Сирии, а кроме того — до 70% производства зерновых.

Мазлум Абди выставил Дамаску условия, которые курдские силы считают обязательным для начала переговоров: власти Сирии «должны признать существующие администрации в северной и восточной Сирии» и «признать SDF и их полную ответственность за вооруженные силы и ситуацию с безопасностью в регионе». Курды требуют автономии на захваченных у «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) территориях в составе единого децентрализованного государства.

Требования курдских политиков к руководству в Дамаске известны достаточно давно. Тот факт, что главнокомандующий SDF заговорил о переговорах с Дамаском, сам по себе показателен — ранее американские покровители категорически возражали против любых контактов между курдами и правительством Сирии и угрожали полностью лишить SDF поддержки в этом случае.

По всей видимости, отчаянное положение на левобережье Евфрата вынудило курдов обратиться к Дамаску с предложением о диалоге. Ситуация в восточной Сирии, которую контролируют проамериканские силы, крайне далека от «стабильности».

Регион непрерывно тревожат своими нападениями «спящие ячейки» «Исламского государства», которые курдские силы не смогли или не захотели зачистить в ходе своего спешного наступления. Тогда американцы гнали курдов вперед, чтобы как можно скорее захватить нефтяные богатства Дейр-эз-Зора. Обеспечивать безопасность в тылу было сложно и некогда — и в результате остатки ИГИЛ1 непрерывно беспокоят курдов по всей протяженности Евфрата. Не проходит и дня, чтобы террористы не совершили нападение на курдских солдат. По всему северо-востоку Сирии пылают поля зерновых — предположительно, их поджигают «спящие ячейки» ИГИЛ, а курдские администрации якобы неспособны справиться с пожарами, не хватает людей и техники.

Ситуация осложняется из-за катастрофической гуманитарной обстановкой. Методы войны, которую вела против «Исламского государства» международная коалиция во главе с США, вместе со слабым контролем курдских администраций над ситуацией привели к ужасающим последствиям. Не далее чем вчера в разгромленном в ходе освобождения от ИГ1 городе Хаджин (находится под контролем курдов) при обследовании госпиталя выяснилось, что он до сих пор полон гниющих трупов. Разруха в регионе столь ужасна, что тела оставались в здании с декабря прошлого года — никому даже не пришло в голову провести в городе уборку тел погибших или навести порядок на улицах.

Закономерно в регионе растет межплеменная напряженность — варварская политика курдов, которые вторглись на чужую территорию и захватили нефтяные месторождения, вызвала резкое отторжение и ненависть исконно проживающих здесь арабских племен. Богатый нефтью регион возможно впервые в своей истории столкнулся с катастрофической нехваткой топлива — нелегально добытую нефть курды не дают перерабатывать арабам, продавая все в Турцию и Иракский Курдистан. В результате без бензина остаются и Дамаск (что очень устраивает США) и местные жители, которые готовы подняться на бунт против курдских сил.

Возможно, именно с племенным вопросом связано внезапное выступление главнокомандующего Мазлума Абди — вчера в ходе съезда в Алеппо арабские племена Заевфратья выразили поддержку центральному правительству в Дамаске и потребовали вывода иностранных сил и восстановления единства Сирии.

«Мы выступаем за активизацию движения народного сопротивления в Заевфратье, в том числе посредством сплочения арабских и курдских племен, что должно способствовать развитию межнационального диалога и взаимопонимания для срыва планов США, стран Запада, а также «сепаратистов» на севере страны и северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении шейхов арабских племен Заевфратья.

Вполне логично, что в этих отчаянных условиях курды готовы пойти на диалог с Дамаском — ведь «племенной взрыв» на востоке Сирии может привести к катастрофическим последствиям: разгневанные арабские племена могут устроить резню по всему Заевфратью, ведь их численность во много раз превышает численность курдских сил, предупредил в беседе с Федеральным агентством новостей арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В этом случае SDF не спасет даже помощь международной коалиции.

«Сирийские курды сейчас фактически занимаются бандитизмом, «отжав» у племен их традиционные источники дохода на их исконных землях и с помощью американского оружия пытаясь ввести жесткий режим оккупации», — отметил востоковед.

Чупрыгин подчеркнул, что курды в этих условиях полностью утратили любую поддержку со стороны населения Заевфратья — позиционируя себя как «победителей ИГИЛ» и «спасителей Сирии», они стали заниматься тем же, чем занимались раньше джихадисты. Не следовало им соваться туда, ведь как только США уйдут из Сирии — а рано или поздно американским войскам уйти придется — на востоке Сирии польется кровь.

Американцы соблазнили курдов доходами от нелегально добытой и нелегально вывезенной нефти — и в результате курды потеряли не только моральный статус «силы, которая в одиночку противостояла ИГИЛ», но и перспективы получить реальную независимость.

«На самом деле они были же практически на грани получения полной автономии пару лет назад — были на грани, осталось одно усилие. А почему они не получили? Да потому что между собой переругались из-за того, кто будет деньги получать с этой автономии! О чем тут еще говорить… — возмутился Чупрыгин в беседе с Федеральным агентством новостей. — [У сирийских курдов] лидер Салих Муслим Мухаммад (лидер партии «Демократический союз» (PYD). — Прим. ФАН), который в свое время был соратником [лидера иракских курдов] Масуда Барзани, а потом плюнул на это дело, ушел от Барзани, сказал, что Барзани, мол, предатель и «враг №1». А теперь Муслим Барзани нефть продает».

1 Организация запрещена на территории РФ.